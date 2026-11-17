Ректори, учени и студенти от осем държави се събират в Нов български университет за шестата поредна среща на Европейския алианс на реформаторските университети. Целите на Алианса включват създаването на условия за издаване на единна европейска диплома, създаване на общи програми между университетите, по-модерно преподаване и повече избори и възможности за студентите от цяла Европа.

Политологът Христо Панчугов каза, че една от целите на Европейската комисия е да се създадат условия за премахване на всякакви различия от административен и регулаторен тип, които да позволят обучението на студентите да стане по-гъвкаво - да могат да пътуват между различни университети в Европа. Най-вече целта е Старият континент да конкурентоспособен в образователно и научно отношение спрямо останалия свят.

Той обясни, че целта на Нов български университет е, влизайки в този Алианс да може да реформира системата на българското образование, да я доближи до европейските стандарти и да направи възможно нашите студенти също да получат достъп до европейско образование, и то в България.

Александра Петрова, която е докторант в Нов български университет, посочи, че става дума за курсове, семинари, които могат да бъдат и в онлайн формат. Организират се и посещения в университети в други страни.

НБУ е създал магистърска програма, при която студентите ще се обучават в шест университета и ще получат диплома, издадена с европейски етикет и подписана от всички тези учебни заведения.

Целия разговор гледайте във видеото.