Кметът на Елхово Петър Гендов заяви в ефира на „Здравей, България", че е изненадан от ситуацията в училището в Бояново, където при проверка на NOVA от общо 131 записани деца 113 не са били в класните стаи. След разследването ни, дойде и реакция на властта. Заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева посети учебното заведение в понеделник. Тогава там имало около 40 деца.

„Изненадан съм, защото няколко пъти съм посещавал училището. И там наистина имаше ученици. Просто не мога да си обясня какво се е случило от началото на учебната година досега. Когато ходих там, не бях предупредил предварително“, заяви Гендов.

На въпрос дали общината има ангажимент да следи дейността на училището, след като гласува средства за него, кметът посочи, че контролът е в правомощията на образователните институции. „Ангажиментът е на Регионалното управление на образованието“, посочи Гендов.

Той коментира и твърденията, че в училището са записвани деца от отдалечени общини. „Повечето от децата са от Бояново и околните села. Знам, че има двама ученици от Ямбол“, заяви кметът.

Гендов каза още, че не вярва на твърденията, че отсъствия не се нанасят, за да могат определени политически сили и кметове да използват родителите на децата при време на избори.

По думите му част от децата са в уязвимо социално положение, отглеждат ги техните баби и дядовци, защото родителите на много от тях работят в чужбина.

„Знам, че настоящият директор е на поста от един месец, даже не знам кога е бил конкурсът. Предишният директор беше от Ямбол“, посочи Петър Гендов.

По неофициална информация на NOVA дългогодишен шеф на РУО - Ямбол е бил родом от Бояново. Това породи въпроса дали гимназията не е предупреждавана за “изненадващи проверки”.

Кметът на Елхово обаче каза, че не е запознат с този детайл от разследването. В ефира на “Здравей, България” той не успя да отговори и на въпроса дали има деца от отдалечени общини, които са записвани фиктивно във въпросното училище.

Кметът заяви още, че след разследването на NOVA предстоят засилени проверки за присъствието на учениците в Бояново.

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