Веселин Василев е на 16 години, но вече има опит в бизнеса и технологиите. Десетокласникът от Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово се занимава с електронна търговия и автоматизация на бизнес процеси. Той е и председател на ученическия съвет.

Интересът му към технологиите започва още когато е на девет години. Първите си стъпки прави с компютър, който дядо му му помага да сглоби. „Започнах от деветгодишен. Тогава си взех урока, че не всичко в социалните мрежи е такова, каквото изглежда“, разказа Веселин.

На десет години започва да препродава телефони, след това тества различни онлайн магазини и придобива над 15 сертификата в областта на киберсигурността и етичното хакерство. Днес се фокусира върху електронната търговия, софтуерните продукти и автоматизацията на процеси във фирми.

„В момента се занимавам с автоматизация на бизнеси и електронна търговия. Решавам конкретни проблеми. Преминал съм през тениски, дропшипинг и различни тенденции. Разбрах, че не всичко е такова, каквото се представя в социалните мрежи. Но трябва да се адаптираш, да тестваш и да действаш отново“, посочи той.

За да съчетава училището с работата по проектите си, Веселин е ограничил разсейващите фактори. Изтрил е социалните мрежи от телефона си, защото смята, че му отнемат твърде много време. Има профили, но ги проверява от компютъра. „Видях, че не ми остава време за учене, затова ги изтрих от телефона си. Така си спестявам по един-два часа на ден, които мога да вложа в нещо друго“, обясни младежът.

Той подхожда прагматично и към изкушенията, пред които са изправени младите хора. Преди да вземе решение, си задава въпроса какви ще бъдат последствията след години и как то ще се отрази на бъдещето му.

Усилията му получават подкрепа както от семейството, така и от училището. Учителката Цветана Кюмюрджиева го описва като будно момче, което успява да съчетава ученето с други смислени занимания. „Веско е момче, което намира време за всичко. Може да бъде отличен ученик и в същото време да върши много други смислени неща. Когато приемат училището за свое, учениците започват да се грижат за него като за свой дом и семейство. Веско точно това прави“, каза тя.

Интересът на 16-годишния ученик към технологиите включва и по-малко познатите страни на интернет. Той познава инструментите за достъп до т.нар. тъмна мрежа и разказва, че още на 12 години е получил сертификат в тази област.

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