Властите в Истанбул започнаха претърсвания на гориста местност в район Саръйер - в северната част на мегаполиса, за залавянето на женски лъв, изпуснат там по все още неустановени причини и засечен с термални камери след сигнал на граждани.

Операцията е в ход от вчера, когато жител на квартал Ускумрукьой подал сигнал за забелязано диво животно в гориста местност близо до населения район. По-късно екипи на турската Дирекция по националните паркове и жандармерията установили с термални камери, че животното е женска лъвица и предприели операция по залавянето му, която все още продължава.

Според изявление на кметския наместник на Ускумрукьой Шейда Юст най-вероятно екзотичното животно е било отглеждано незаконно и е било изпуснато. „Това е район, където живеят хора с високи доходи и има множество къщи, отделени една от друга. Това определено е животно, което някой е държал в дома си“, каза тя, но подчерта, че за момента няма конкретна информация, която да потвърждава откъде се е появила лъвицата.

Surveillance cameras capture a lion on the loose in Istanbul prompting Turkish authorities to launch search operations and a warning for residents to take precaution. https://t.co/ug8T2slSrV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

На този фон от вчера за района на Ускумрукьой е в сила предупреждение към местните жители да не напускат домовете си и да бъдат бдителни, за да не пострадат и да не пречат на работата на екипите, работещи по залавянето на дивото животно. Кадри от термалните камери, показващи силуета на лъвицата, бяха споделени и в социалните мрежи.