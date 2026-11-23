Вече пет народни събрания не успяха да изпълнят задължението си да се сформира нов състав на Висшия съдебен съвет. Очевидно трябваше да има партия с по-голямо мнозинство, за да се случи това. За първи път имаме толкова прозрачна процедура, с толкова ясни правила при избора на членовете на ВСС. През 2017 г. и през 2021 г. този избор беше проформа. Това каза адвокатът от "Правосъдие за всеки" Петромир Кънчев в „Здравей, България”.

Адвокатът и изпълнителният директор на фондация "Програма Достъп до Информация" Александър Кашъмов посочи, че надеждата в съдебната власт е, че няма да бъде „камион, който ще върви без спирачки надолу”, а това дава оптимизъм. Той също се съгласи, че през 2021 г. изборът на членовете на ВСС е бил опорочен. „За първи път имаме хора, които имат управленски опит във ВСС”, допълни още той. Кашъмов отбеляза, че на този етап не се виждат хора, които ще правят същите нередности, които са се случвали и преди.

Кънчев каза, че всички кандидати за ВСС са поели отговорност приоритетно да се работи по случаите с Джуджетата, Петьо Петров - Еврото, Емилия Русинова, Мартин Божанов – Нотариуса. Кашъмов отбеляза, че е важно да стане ясно какво се случва по въпросните казуси.

Другата дискутирана тема беше за избора на главен прокурор. Кашъмов каза, че първите най-важни въпроси са процедурните – т.е. трябва да има конкуренция. Необходима е да има и широка дискусия, както се е случило за избора на ВСС.

Кънчев е на мнение, че от прокурорската колегия има няколко групи, които биха могли да излъчат поне един кандидат. Той отбеляза, че министърът на правосъдието няма да номинира човек за главен прокурор. Адвокатът обаче запита, ако има един кандидат от прокурорската колегия, министърът няма ли да се възползва от правото си да номинира.

Кашъмов беше категоричен, че главният прокурор не трябва да бъде част от мнозинството, което е в изпълнителната и законодателната власт.

Кънчев изрази надежда, че ако има нарушения от страна на магистрати, новият ВСС ще прави нужните разследвания.

Целия разговор гледайте във видеото.