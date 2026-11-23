Възможно ли е чрез автотехническа експертиза и заключения, които са фундаментални за постановяването на една присъда, виновен да бъде обявен за невинен и обратно? Бащата на Сияна Николай Попов на няколко пъти влезе в остра конфронтация с пътния експерт и председател на Съюза на независимите автотехнически експерти проф. Станимир Карапетков по повод различни негови експертизи. Преди два дни домът му беше претърсен.

Николай Попов заяви в ефира на „Здравей, България”, че ще направи всичко възможно по законов път Карапетков да бъде отстранен от разследването на тежката верижна катастрофа на „Тракия“. „Това е човекът, който решава съдби. Не съдиите, а експертите решават тези дела, защото това са експертни дела“, каза бащата на Сияна. Той настоя да стане ясно кой е назначил Карапетков по разследването и дали съществуват зависимости между него и представители на съдебната власт.

Той показа кадри от мястото на катастрофата с Лютви Местан, които според него разкриват разминавания в пътната маркировка. По думите му след катастрофата е била нанесена допълнителна маркировка, която е могла да повлияе върху заключенията на експертите и определянето на вината. Попов обясни още, че съществуват и разминавания в използваните технически показатели, включително коефициентите на сцепление на автомобилите.

Бащата на Сияна изрази съмнения и за експертизите по делото за смъртта на дъщеря му. Той постави въпроса за връзки между Карапетков и адвокатът на обвиняемия Явор Нотев. Попов допусна и наличието на корупционни практики при изготвянето на автотехнически експертизи. „Чувал съм, че цената на манипулирана експертиза може да достигне около 10 000 евро”, каза той.

Автотехническият експерт Христо Узунов разказа в предаването за оказван върху него натиск при изготвянето на експертиза по друго дело. По думите му става въпрос за съдебен процес срещу Красимир Катев. „На първа инстанция подсъдимият беше оправдан въз основа на експертиза, изготвена от Станимир Карапетков”, каза той. Узунов допълни, че впоследствие е назначена нова петорна експертиза, в която е участвал и той. Тя е достигнала до различни заключения, а Апелативният съд е признал водача за виновен, а после е потвърдено от Върховния касационен съд.

Узунов твърди, че преди изготвянето на новото заключение Карапетков го е извикал на разговор и е настоял да се съобрази с изводите от предходната експертиза. „Нашите отношение се влошиха и той предприе персонални мерки срещу мен - да бъда изваден от списъка с вещи лица”, обясни той.

Узунов коментира и делото за катастрофата с участието на Лютви Местан. Той обясни, че след оттеглянето на Карапетков и други експерти е бил назначен да участва в повторна комплексна експертиза. „Беше поискан моят отвод именно заради влошените ни отношения. Съдията прие това, тъй като има конфликт между нас и може да бъде изготвена грешна експертиза”, обясни експертът. По думите му по делото е изготвена друга експертиза, чиито изводи съществено се различават от първоначалните.

Николай Попов заяви, че очаква още арести от експертната група на Станимир Карапетков. Той обясни, че експертизата по делото „Сияна” се разпространява във Viber група на Съюза на независимите автотехнически експерти. Той поиска да се установи как участници в групата са получили достъп до материал, който според него все още не е бил разгледан от съда.

Целия разговор гледайте във видеото.