77-годишен мъж загина при тежък пътен инцидент в Мездра. Катастрофата е станала малко преди обяд днес. По първоначална информация управляваният от възрастния мъж автомобил се е сблъскал с линейка, която се е движела с включена светлинна и звукова сигнализация.

Вследствие на удара специализираният автомобил се е преобърнал настрани. След сблъсъка леката кола променила посоката си на движение и с висока скорост навлязла в двора на частен имот. Автомобилът разбил входните порти, ударил се в гараж и се преобърнал. Водачът е загинал на място.

В линейката е пътувал тричленен медицински екип. По първоначални данни никой от медиците не е получил сериозни наранявания. Повече подробности за обстоятелствата около фаталната катастрофа се очаква да бъдат оповестени в утрешния бюлетин на полицията.