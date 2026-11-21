Преди година врачанинът Здравко Димитров дари един тон пчелен мед на домове за възрастни хора и деца в нужда. Сега той продължава инициативата си и ще предостави още два тона от собствената си продукция – общо 2222 буркана.

Дарението е на стойност около 16 000 евро. Освен на институциите, подкрепени миналата година, мед ще получат и читалищата и църквите на територията на община Враца. В раздаването отново ще помагат Младежкият център и Община Враца.

„Винаги когато човек прави нещо, е защото може. И понеже мога, и смятам, че това е много хубаво и правилно, което направих миналата година, затова го правим пак“, обясни Здравко.

Той е категоричен, че целта му не е реклама или финансова полза, а да покаже, че всеки може да направи добро, независимо от възможностите си. „Целта на живота е да правиш другите щастливи. Само тогава ти ще бъдеш напълно щастлив“, сподели пчеларят.

Съпругата му Цвети също подкрепя каузата. Семейството признава, че има нужда от средства и че дареният мед би могъл да бъде продаден, но за тях желанието да помагат е по-силно. Здравко се надява примерът им да вдъхнови и други хора да правят добро.

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