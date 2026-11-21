Остров Пукет вече е само на девет часа директен полет от София. Наред с красивите плажове, будистката култура, нощния живот и смелото пресичане на местните улици, тайландският остров предлага и необичайни кулинарни маршрути – от пържен скорпион и крокодил на шиш до ледена бира и традиционна кухня.

Първата спирка в кулинарната обиколка е нощният пазар в Патонг – „царството на уличната храна”. Той отваря малко преди залез и предлага неща, които рядко могат да се видят в чиния: крокодили и жаби на шиш, скорпиони, лобстери и морски дарове с впечатляващи размери. По сергиите работят предимно нелегални бежанци от съседни държави, а конкуренцията за всеки клиент е безмилостна. На място има и предупреждения да се внимава с наливната бира заради хигиената и качеството, тъй като може да е разредена с вода.

Маринованият барбекю крокодил има червеникав цвят, а на вкус наподобява пилешко месо. Същото важи и за крехката жаба на шиш – почти всичко напомня на пилешко, освен скорпиона. На пазара се предлагат и стриди, които се сервират с лед и лайм.

Най-любопитното изпитание обаче е пърженият скорпион. Местните продавачи обясняват, че не ги хващат в района, а ги купуват от ферма. „Много са опасни, ако те ужилят, си за болница”, посочва продавачка, като уточнява, че за щастие такива скорпиони има само във фермите. От тях се маха най-долната част, а останалото става за ядене – на вкус е хрупкаво, но много горчиво. За десерт се предлага популярният в TikTok ориз с манго („стики райс”), като сметката за над 10 ястия, няколко десерта и няколко бири достига 5100 бати (138 евро).

Закуските пък често се купуват от емблематичната за Азия верига денонощни магазинчета 7/11, в които „има буквално всичко”. Сред екзотичните стоки там се продава дори българско кисело мляко в малки кофички за около евро.

В чистите и климатизирани ресторанти за традиционна кухня се предлагат ястия като свинско по патонгски с канела и ориз, както и прочутата люта супа том ям. Дори в чист ресторант с традиционна храна и при предпазни мерки с чешмяната вода обаче може да се стигне до натравяне, тъй като местните подправки невинаги понасят добре на стомаха.

В Стария град на Пукет цветните фасади и уютните улички са заобиколени от сергии, отрупани с печени патици, пухкави хлебчета и традиционни омлети. Истинският хит там е мангото – сочно и ароматно, особено под формата на свежо смути.

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