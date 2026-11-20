Движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала „Хемус” временно ще бъде ограничавано в петък, неделя и понеделник заради основния ремонт на тунел „Топли дол”. Промяната важи за участъка от магистралата между изхода на София (км 0) и пътния възел „Ботевград” (при 47-и км) и се въвежда за по-добра безопасност и улеснение на трафика.

Ето точния график на ограниченията:

В петък (20 ноември), от 15:00 до 21:00 ч., ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София.

В неделя (22 ноември), от 14:00 до 21:00 ч., ще се ограничава пътуването на тежкотоварните автомобили над 12 тона, движещи се към София.

В понеделник (23 ноември), от 07:00 до 09:00 ч., трафикът на камионите над 12 тона ще бъде спрян и в двете посоки.

Ако времето позволява, по време на ограничението в петък обходният маршрут за тежкотоварните автомобили над 12 тона към Враца, Монтана и Видин ще бъде през прохода „Петрохан” и път II-16 София – Своге – Ребърково. При подходящи условия същите обходни маршрути ще могат да се ползват и в неделя в посока към София. Заради изгледите за влошаване на времето в неделя следобед и при отрицателни температури обаче проходът „Петрохан” може да остане затворен за товарни автомобили над 12 тона.

Ако трафикът намалее, „Пътна полиция” ще започне да пропуска тежкотоварните автомобили и по-рано от обявения краен час. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за безопасност и по-добра организация на движението.

Гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на сайта на АПИ (traffic.api.bg), както и на денонощния телефон на агенцията 0700 130 20.