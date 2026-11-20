Нидерландия не приема някои държави от ЕС да бъдат освободени от задължението да предоставят допълнителна помощ в размер на милиарди за Украйна. Ново изключение, подобно на това, което беше направено миналата година за Унгария, Чехия и Словакия, е „недопустимо“ за премиера Роб Йетен.

Йетен отбелязва, че „няколко държави, които и без това правят твърде малко, отново търсят извинения, за да могат да получат изключение и през следващите години“. Това е изключено за Нидерландия и Германия, заяви той на път към срещата на върха на съюзниците на Украйна в Берлин.

Това, че Германия иска да уреди по-нататъшната подкрепа за Украйна чрез многогодишния бюджет, е разумно, каза Йетен.

Украйна има бюджетен дефицит от 70 милиарда за 2027 г., от който ЕС иска да покрие около две трети. Тези 45 милиарда трябва да бъдат осигурени чрез съвместен заем на ЕС, предлага председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Този въпрос ще бъде обсъден в края на следващата седмица от лидерите на ЕС на среща на върха в Брюксел. Фон дер Лайен заяви, че разчита всички 27 държави членки да участват във финансирането.

Тези 45 милиарда се добавят към заема от 90 милиарда за 2026 и 2027 г., който ЕС обеща миналата година. Тогава все още се говореше за използването на замразените руски активи за финансирането на Украйна. В настоящото предложение тези активи не се споменават.

Нидерландия и Германия често действат съвместно в дипломатическата битка за бюджета на ЕС. За това е необходимо единодушие, но Германия, като най-големият донор, има значителна тежест. Берлин и Хага искат да използват това в своя полза. „Ние не сме само нетни донори в бюджета на ЕС, но и най-големите донори на помощ за Украйна. Така или иначе, ще трябва да разделим сметката" припомня Йетен.