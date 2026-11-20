Агресивната война на Русия срещу Украйна постави Европа в състояние на най-висока тревога, особено страните от Балтийския регион. Литва, Латвия и Естония – три малки държави, – се страхуват от големия си съсед Русия. Готовността сред населението да защити собствената си страна е голяма. Това важи и за елитните спортисти. С физическата си подготовка, дисциплината и силната си психика те притежават важни качества за тази задача. Така някои от тях се подготвят едновременно за спортни състезания и за отбраната на страната си.

В балтийските държави наборната военна служба е засилена. За латвийския бегач на средни дистанции Робертс Глазерс прекъсването на тренировките и състезанията за една година не беше най-добрият вариант. Но военната служба промени гледната му точка.

„Мисля, че всеки млад човек трябва да премине през това. Не се опитвам да агитирам никого, но смятам, че всички млади хора трябва да изпитат какво е да носиш униформа и да участваш в бойна стрелба“, споделя латвийският бегач Робертс Глазерс.

Армията иска да задържи най-добрите си войници. Затова подкрепя спортисти като Робертс в преследването на техните амбиции. В замяна той помага на страната си да се подготви за най-лошия сценарий.

„Мисля, че Латвия е достатъчно подготвена, за да се защити. Надявам се никога да не се стигне дотам. Но ако се наложи, разбира се, ще трябва да се защитаваме и трябва да сме готови за това“, допълва Глазерс.

Подобен е пътят и на Йонас Юшка в Литва. Той никога не си е представял кариера в армията, но тя му дава възможност да продължи да преследва мечтата си на леда.

„Смятам, че хокеят беше един от факторите, които ми помогнаха психически“, посочва хокеистът Йонас Юшка.

Сега той играе за армейския отбор по хокей на лед, а спортните му качества са ценен актив за армията: „Имахме нещо като фитнес тест, с който проверяваха физическата подготовка на всички войници. От над 300 души само седем успяха да го преминат. Аз бях един от тях, така че, честно казано, това много помага“.

Някои спортисти обаче притежават умения, които са още по-пряко приложими на бойното поле. Такава е Айли Поп, която борави с огнестрелно оръжие в Естония още от ранна възраст.

„Спомням си много добре първия път, когато взех оръжие в ръце. Бях на 11 години, когато започнах да стрелям. Тогава започнах да посещавам и тренировки“, заяви Айли Поп, която е естонска състезателка по спортна стрелба.

Тя е четирикратна европейска шампионка в дисциплината спортна стрелба. В Естония жените все още са освободени от задължителна военна служба, но Айли се записва като доброволец в Естонската лига за отбрана.

„В Естония имаме своя собствена история с Русия и инвазията в Украйна ме засегна много. Не се страхувам, че Русия ще нападне Естония, но именно затова се посвещавам както на спорта, така и на военната подготовка, и подкрепям Украйна. Затова съм част от Лигата за отбрана и тренирам всеки божи ден“, твърди Поп.

Според нея именно спортистите са сред хората, които могат да окажат най-голяма помощ: „Ако си по-добър спортист, си и по-добър войник. А ако си добър войник, се справяш добре както физически, така и в спорта. В Лигата за отбрана положих клетва да се боря за Естония до смърт. Родена съм и съм израснала тук и обичам родината си“.

В целия Балтийски регион спортисти като Робертс, Йонас и Айли са част от новото поколение, на което е поверена задачата да защитава родината си.