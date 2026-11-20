Родители на деца с тежки и редки заболявания изразиха притеснение от промяна в механизма за финансиране на лечението им, заложена в проектобюджета за 2027 г. Предвижда се средствата вече да бъдат част от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, вместо да се осигуряват чрез целеви трансфер от държавния бюджет. Какви рискове крие промяната и ще бъде ли гарантиран достъпът на пациентите до необходимата терапия?

Иво е баща на дете с диагноза апластична анемия. Той определи предвижданата промяна като опасна и потенциално животозастрашаваща. „Много е важно тези средства да бъдат максимално бързо отпускани на деца като моето. При моето дете лекарите казаха, че положението е много тежко и ставаше въпрос за дни. Не знаем какъв ще е механизмът за отпускане на тези средства и колко време ще е необходимо. В тези ситуации е необходима максимално бърза реакция, за да може да се спаси човешки живот“, заяви родителят в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му има опасност предвиденият бюджет да бъде изчерпан още в средата на годината.

Кремена Кунева обясни, че основното притеснение е свързано с липсата на гаранции за навременно осигуряване на необходимите средства. „Проблемът е, че ние не можем да кажем дали тази промяна ще бъде безопасна. Това е големият проблем. Досега финансирането беше през държавния бюджет, който гарантираше, че ако има недостиг на средствата, те своевременно ще бъдат увеличени, така че пациентите да не страдат от изчакване, администрация и други забавяния. В момента те се прехвърлят към бюджета на НЗОК, без ясен аргумент какво ще се случи, ако тези средства бъдат изчерпани“, посочи тя.

По думите ѝ промените засягат и правилата, по които се отпускат средствата. Досега те са били регламентирани в Наредба №2, но се предвижда да бъдат въведени нови изисквания, които да бъдат разгледани и потвърдени от Надзорния съвет на НЗОК. Очаква се това да стане до 1 март 2027 г., като дотогава ще продължат да действат досегашните правила. Кунева уточни, че наредбата обхваща деца с тежки онкологични, генетични и редки заболявания, нуждаещи се от специални медикаменти, трансплантации или лечение в чужбина, както и възрастни пациенти, които разчитат на финансиране за трансплантации и терапии извън страната.

Притеснение буди и размерът на заложените средства - 44,76 млн. евро за 2027 г., които според Кунева са по-малко спрямо реалните потребности през предходните години. Тя подчерта, че липсва публична обосновка за начина, по който е определена сумата, както и яснота какво ще се случи при нейното изчерпване.

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