Декларация за мир, но без нито дума за войните в Украйна и Иран. Така приключи срещата на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай. Тримата подкрепиха реформи в ООН и диалог за намаляване на ядрените рискове, но без конкретни договорености за разоръжаване.



След срещата Путин заяви, че Вашингтон настоява Европа да участва в преговорите за Украйна. Москва вече е отправила покана към европейски представители. Руският президент обаче отхвърли примирие в Черно море и спиране на ударите по енергийни обекти след атаките срещу Кримския мост; изключи и разполагането на европейски войски в Украйна. Тръмп оцени срещата с „12 от 10“, но конкретен пробив за прекратяване на войната няма.

Срещата вече предизвика множество коментари, а според преподавателя в Хонконгския университет Алехандро Рейес символиката ѝ е по-голяма от постигнатите резултати. "Тази среща може да показва, че Вашингтон, Москва и Пекин смятат, че могат да определят бъдещето на света, да намерят решение на конфликтите в Украйна и Иран и да възстановят стабилността. Но това ще бъде много по-трудно, отколкото изглежда. Особено за Украйна, където решение не може да има без участието на Киев и европейските държави в преговорите. Путин използва срещата, за да се представи като равен на лидерите на САЩ и Китай, въпреки отслабените позиции на Русия. Това му носи и вътрешнополитически ползи", заяви Рейес.

"Нова Ялта няма да донесе мир". Така германският канцлер Фридрих Мерц обобщи срещата на Коалицията на желаещите в Берлин. В нея участваха Володимир Зеленски, европейски лидери и американските пратеници Уиткоф и Къшнър. Доналд Тръмп се включи по телефона от борда на президентския самолет.

"Ще подкрепяме Киев толкова дълго, колкото е необходимо. Ако започнат мирни преговори, ние ще участваме в тях. Преговорите могат да бъдат успешни само с участието на Украйна и Европа и ако действаме заедно. Нова Ялта няма да донесе мир. Срещата в Шънджън изглежда е била преди всичко повод за обща снимка. Тук, в Берлин, постигнахме конкретни резултати. Ще продължим да подкрепяме Украйна и през следващата година, защото става въпрос за сигурността на всички ни", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Коалицията поиска зимно енергийно примирие и безопасен износ на храни през Черно море. Лидерите настояха за допълнителни санкции срещу Русия и военна помощ за Киев. Обсъдиха и гаранции за сигурността след примирие, включително възможно разполагане на европейски сили. Мерц посочи Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша като представители на Европа в евентуалните мирни преговори. Конкретна дата за тях все още няма.