Над 100 милиона червени раци са започнали годишната си миграция на остров Рождество (Коледния остров), тръгвайки от горите на тази австралийска територия в Индийския океан, за да стигнат до водата, съобщиха местни експерти.

Явлението се наблюдава всяка година, когато дъждовният сезон подтиква ракообразните да се отправят към морето, за да се размножават.

Тяхната епична миграция, която ги отвежда през гори, пътища и мостове, е свързана с лунните цикли, обясняват от „Паркове Австралия” (Parks Australia) – агенцията, отговаряща за различни национални паркове. От агенцията се подготвят за събитието от месеци.

„Хората идват от цял свят, за да станат свидетели на това невероятно природно зрелище”, отбелязва Крис Чартърс, директор на Националния парк „Рождество”.

„Продължаващите усилия за опазване бяха от съществено значение за възстановяването на вида, и по-специално мерките за борба с мравките от вида Anoplolepis gracilipes (жълтите луди мравки) – една от най-големите заплахи за червените раци”, казва Чартърс.

Според него червените раци са ключов вид на острова: „Когато при тях всичко е наред, това е от полза за цялата екосистема”.