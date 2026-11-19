След една година, прекарана на легло, 52-годишен мъж отново може да ходи. Лекари от Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ успяват да му помогнат, въпреки тежкото му състояние и високия риск от усложнения.

Когато постъпва за лечение, мъжът е в инвалидна количка и не може да се придвижва самостоятелно.

„Той беше в т.нар. ембрионална поза на тялото, със силно сгънати две тазобедрени стави и невъзможност за самостоятелно придвижване. Дойде в инвалидна количка и не беше ставал от леглото по никакъв начин“, разказва началникът на Клиниката по ортопедия и травматология доц. д-р Георги Георгиев.

Мъжът страда от аваскуларна некроза – тежко заболяване, при което костната тъкан загива заради нарушено кръвоснабдяване и така единият му крак буквално се е скъсил.

Проблемът често се отключва от придружаващи заболявания, включително чернодробни, каквито има и пациентът.

„Именно тези допълнителни придружаващи заболявания са отказали други колеги да предприемат това рисково лечение“, обяснява доц. Георгиев.

След като лекарите стабилизират мъжа, той влиза в операционната при д-р Николай Йорданов и следва сложна интервенция.

„Чак толкова тежки контрактури не бях срещал до момента“, казва ортопедът.

Въпреки сериозните рискове и песимистичните първоначални прогнози, резултатът надминава очакванията на лекарите. Само ден след операцията пациентът вече е на крака.

„Толкова бързо пациент да се възстанови след такива контрактури не бяхме виждали“, посочва доц. Георгиев.

За медицинския екип най-голямата награда е възстановяването на пациента.

„Това, което чувства всеки един от нас, е удовлетворение. Въпреки рисковете, въпреки шансовете за неуспех, най-голямото удовлетворение е точно това – да видиш пациента си ходещ!“, споделя д-р Йорданов.