Хиляди сигнали и сблъсъци с човешки съдби – с това се справят в ежедневната си работа диспечерите на телефон 112. Зад трудните дежурства стоят още бързина и решения, които спасяват човешки животи. Днес за първи път ученици бяха допуснати в сърцето на спешната централа.

Днес дванадесетокласничката Амелия пое щафетата от диспечерите. „Приех сигнал за жена, ужилена от пчела, която не знаеше дали е алергична, но дишането ѝ беше затруднено, което ми подсказа, че е спешен случай”, каза тя.

Заставайки от тази страна на спешната линия, тя си дава сметка, че зад спокойния глас в слушалката стоят огромна отговорност и светкавични решения. В името на човешкия живот. „Мислех си, че обаждаш се на 112 и те пращат всички помощи, а всъщност не е така”, обясни Амелия.

С поканата си да станат „Оператор за един ден” екипът на 112 открехна вратите на своя свят, с надеждата да запалят искрата на младите към професията. „Преди всичко операторите трябва да имат емпатия и самообладание. Гостите проявиха огромно желание, а ние с колегата сме очаровани от ентусиазма им”, обясни диспечерът Анита Николова.

А вдъхновението от срещата с невидимите герои на 112 и пулсът на централата може да се окажат решаващи за житейския път на Амелия. „Шансът да работя в тази професия го има и той е съществен. Струва ми се, че това е професия за човек със силна душа и не знам чисто емоционално как бих го преживяла”, каза ученичката.