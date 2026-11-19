Темата за атаките в Черно море за пореден ден доведе до остри задочни диалози между опозицията и правителството. Двете страни застанаха на диаметрално противоположни позиции по въпроса как трябва да бъдат охранявани корабите и териториалните води на България.

За пореден ден лидерът на ГЕРБ критикува правителството заради атаките в Черно море. „Вчера министърът на отбраната каза, че няма никакво значение откъде са ударите по кораби. Щом не знаем кои са, са пирати. Не знаели чии са дроновете. И децата знаят, че са руски”, посочи Бойко Борисов.

Премиерът Румен Радев контрира. „У нас има много политици, които мислят като плоскоземци. Според тях Земята не е кръгла и един радар на брега би могъл да засече на 100 километра навътре нисколетящ дрон. Да не говорим за морски дрон, който има минимален профил и слаба отразяваща повърхност. Няма как да стане. Няма засега такъв радар - просто не е произведен”, категоричен беше министър-председателят.

Размяната на реплики продължи. „Днес бяхме свидетели на велики географски открития от страна на правителството. Единственото по-смислено нещо, което чухме днес от Радев, е, че всъщност той много иска да сваля дроновете, но няма желание. И само един въпрос за 100 евро да задам на господин министър-председателя - дали знае какво представлява системата „ЕКРАН-Е”? А: Система за морска осведоменост на Военноморските сили, която дава пълна картина в Черно море. B: Телевизор. С: Монитор на компютър. D: Екран”, иронично коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

Спорът между опозицията и управляващите продължи в Комисията по отбрана. „Днес слушах едни приказки под шипковия храст. Излязоха да обясняват какво е система "ЕКРАН", колко много дронове са унищожени. Съжалявам, това не е истина. Нека да си говорим истината пред българското общество”, призова военният министър Димитър Стоянов.

Пред депутатите министърът на отбраната обясни, че българското законодателство не предвижда общо правомощие на въоръжените сили да унищожават дронове извън територията на страната. „Фалшива е информацията, че Румъния ни е предлагала помощ за унищожаване на дронове. Никой не ни е предлагал помощ - да вдига съюзни изтребители, да влияе на дронове и да ги унищожава”, подчерта Стоянов по повод твърденията за отказано румънско съдействие при атаката срещу контейнеровоза Contship Jet.

Министърът на отбраната съобщи, че през декември предстои тристранна среща на военните министри на Румъния, Турция и България. Трите държави продължават сътрудничеството си в рамките на противоминната групировка в Черно море.