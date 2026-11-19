Два руски стратегически бомбардировача Ту-95, способни да носят ядрено оръжие, напуснаха Виетнам на фона на срещата на Владимир Путин с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин в Китай. Полетите на руските самолети предизвикаха реакции от Япония и Южна Корея.

След излитането им от Виетнам Тайван съобщи, че е проследил два руски военни самолета край източното си крайбрежие, съобщава "Асошиейтед Прес".

Overall, 2 sorties of Russian Tu-95 aircraft were detected this morning. The aircraft entered #Taiwan's ADIZ from the south, flew through airspace east of Taiwan, and exited the ADIZ northeast of Keelung. The #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly. https://t.co/tgFM55svba — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) November 19, 2026

Двата Ту-95 и два самолета за поддръжка са били разположени на летище в централния виетнамски град Дананг в сряда. Те са пристигнали в страната малко преди срещата на върха в Китай.

Според Иън Стори от сингапурския Институт за изследвания на Югоизточна Азия „Юсоф Исхак“ с тази демонстрация Москва изпраща послание, че продължава да разполага с военни възможности за действие във всички региони на света. По думите му Путин цели да покаже, че Русия е равностойна на САЩ и Китай.

Taiwan's Ministry of National Defense detected 2 sorties by Russian Tu-95 aircraft in Taiwan's ADIZ on the morning of Nov. 19, the second Russian flight there in three days. The aircraft entered from the south, flew through airspace east of Taiwan and exited northeast of Keelung, per the MND. Japan's Joint Staff reported the 2 Tu-95s passing between Yonaguni and Taiwan, then flying north through the Tsushima Strait toward the continent. It also reported 2 Russian Tu-142s the same day. — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) November 19, 2026

Полетите предизвикаха напрежение в региона. Япония съобщи, че два руски самолета са навлезли във въздушното ѝ пространство в района на Фукуока за около пет минути във вторник. В отговор Токио е вдигнал изтребители и е отправил предупреждения към руските екипажи.

„Нарушаването на японското въздушно пространство от руски самолети е не само сериозно посегателство срещу суверенитета на страната ни, но и заплаха за нашата сигурност“, заяви японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми.

Южнокорейските военни също съобщиха за руски самолети, навлезли временно в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на страната. Те обаче не са нарушили нейното въздушно пространство.

След напускането на Виетнам тайванското Министерство на отбраната съобщи, че е проследило два руски Ту-95, прелетели покрай източното крайбрежие на острова.

Според Иън Стори посещението на руските бомбардировачи има и регионално дипломатическо измерение. Той смята, че Виетнам изпраща сигнал към Китай, че продължава да поддържа тесни стратегически отношения с Москва. Това се случва два месеца след откриването на китайска военновъздушна база в съседен Лаос.