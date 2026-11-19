Бивш магистрат получи две години затвор условно за шофиране след употреба на алкохол. Той е бил заловен зад волана с 2,47 промила в кръвта на 6 ноември 2025 г. в Монтана.

Софийският градски съд е постановил наказанието да бъде условно, с тригодишен изпитателен срок. Освен това мъжът е лишен от право да управлява автомобил за три години и трябва да плати глоба от 1500 лева.

Съдът е постановил и да бъде заплатена равностойността на колата, с която е извършено нарушението, в полза на държавата.

Случаят е започнал като разследване на Областната дирекция на МВР в Монтана. Впоследствие то е поето от следовател при Софийската градска прокуратура, след като е установено, че зад волана е бил прокурор от районната прокуратура в града. Междувременно той е бил освободен от длъжност.

Обвинителният акт е внесен в съда през октомври тази година. Присъдата е от 19 ноември и не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.