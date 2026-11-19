Над 500 политици и висши държавници са свързани с обществени поръчки за милиони. Сред тях са и 45 бивши и настоящи депутати. Това показва новата версия на системата за граждански мониторинг СИГМА 2.0. На сайта всеки може да провери кои длъжностни лица са свъзани с фирми, печелили обществени поръчки.

Според министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев връзките се осветяват, след като се направи сравнение между данните за компаниите, печелили държавни пари, и декларациите за имотното състояние и свързаност на политиците. Там те ежегодно сами обявяват връзките си – директно с дадено дружество или компания, или пък индиректно през хора, с които са близки. Василев допълни още, че висшите чиновници са от различни институции – и държавни, и общински. В много случаи обаче тази свързаност не е незаконна, допълни той.

„Те могат да продължат да го правят. Въпросът е, че вече всички хора ще знаят общинските им съветници, директорите им на дирекции, че всъщност са свързани с обществени поръчки, които се изпълняват в държавата. Това казваме със СИГМА. Кой кога какви обществени поръчки е получавал през фирми. Ще видите хора, които са излезли от фирмите си, но в годините, в които са подавали декларации, са показали, че са имали собственост в дадена фирма. Ако даден политик, да кажем преди 5 години, е имал дял в една фирма и го е декларирал, а след това е излязъл от нея, но фирмата е спечелила, да кажем, миналата година поръчка – това ще е видимо. Защото вярвам, че българските граждани трябва да знаят кой, кога и как е получавал тези поръчки. Оттам нататък ние не сме нито съд, нито прокуратура”, заяви Василев.

Междувременно стана ясно и това, че има нови хакерски атаки срещу държавни сайтове. Ресорният министър съобщи, че и днес има опити за пробиви, особено към тези, които са под шапката на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Сред тях е и сайтът на СИГМА.