Инфлацията ще продължи да се движи нагоре в следващите няколко месеца. Външните фактори, които влияят, все още не дават индикация за охлаждане. Цените на петрола вече са пренесени по веригите на доставки – т.е. покачването не беше краткосрочно, задържа се вече седем месеца на високи нива. Това каза финансовият анализатор Преслав Райков в ефира на „Здравей, България”.

Той е на мнение, че в България има силно вътрешно потребление, а като се допълнят и вътрешните политики, това обуславя увеличаване на инфлацията.

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов изрази съгласие, че през следващите няколко месеца инфлацията ще расте. Той подчерта, че не може да се прогнозира как ще се развие ситуацията, тъй като тя е свързана с геополитиката.

Икономистът Васил Караиванов смята, че инфлацията няма да продължи само в следващите няколко месеца, а две години. Той посочи, че при нас се наблюдава периодичното ѝ наслагване.

Райков смята, че няма нужда повече да се говори за това какво е наследило правителството, а да се гледа напред. По думите му е необходимо дългът да се използва за изграждане на нова инфраструктура и нови инвестиции в ключови сфери.

Стоянов е на мнение, че диалогът между кабинет и опозиция по отношение на финансите липсва.

Караиванов е на мнение, че ефектът от случващото се с търговските вериги у нас ще го видим след повече от шест месеца и ще се изразява в цените и самите стоки. Като все още не може да се каже дали отражението ще бъде негативно или положително.

Райков е на мнение, че цените на стоките във веригите са на много добри нива и обслужват нуждите на клиентите.

Николов подчерта, че в България няма коопериране и това поставя веригите във водеща позиция в преговорите с производителите, като допълни, че това е проблем. Намесата на държавата може да бъде само, ако има установени нарушения.

Целия разговор гледайте във видеото.