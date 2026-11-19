Земеделското министерство ще инвестира 35 млн. евро в запазването и развитието на водните и напоителните ресурси в страната, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.

Първата стъпка ще бъде цялостна инвентаризация и дигитализация на напоителната инфраструктура в страната, като процесът ще започне с каналите, собственост на „Напоителни системи“. Целта е да се придобие ясна информация за местоположението, собствеността и състоянието на съоръженията, която да бъде достъпна и полезна за земеделските производители.

„Много добре знаете, че към настоящия момент е изключително трудно за земеделските производители да знаят кои са каналите, къде са, каква е собствеността, за да могат след това те да инвестират в своите стопанства“, обясни министърът.

Втората основна мярка предвижда изграждането на комплексна система за наблюдение и контрол на водните нива и обеми в язовирите, стопанисвани от дружеството. Според Абровски тя ще има две основни функции – да осигурява ранно предупреждение при опасно повишаване на водните нива и да дава точна информация за наличните водни количества, които могат да бъдат използвани за напояване.

„Целта е да имаме една система, която да ни дава ранно предупреждение и превенция в случаите, когато има много сериозно повишаване на нивата на язовирите, за да не се случват трагедии“, посочи той.

Системата ще позволи на държавата да следи в реално време водния ресурс, с който разполага за нуждите на земеделието. Предвижда се в Министерството на земеделието и храните да бъде изградена контролна система, която да показва на всеки час общото количество вода, налично за напояване в България.

„От друга страна, целта е нашата държава да има пълна яснота какъв е водният баланс, който земеделските производители могат да използват за напояване, за да не се случват ситуации, в които отново да се окажем в сушеви години, в които няма вода” Пламен Абровски

По думите му министерството вече разработва подобна система за 19 язовира, които са в неговия патримониум и имат стратегическо и национално значение.

Паралелно с това ще започне проектиране на всички язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“. Целта е да бъде установено техническото им състояние, да се направи оценка на необходимите ремонти и да се изчислят средствата, нужни за възстановяването и модернизирането им.

Абровски подчерта, че през последните години инвестициите в тези съоръжения са били недостатъчни, въпреки ключовата им роля за осигуряването на вода за земеделските площи.

„Трябва да знаем абсолютно всички язовири в какво състояние са, защото в годините назад инвестиции почти не са правени. А това са резервоарите, в които се съдържа водата, чрез която нашите земеделски производители напояват своите площи“, посочи министърът.

Той акцентира и върху необходимостта от предварителна проектна готовност, за да може страната да се възползва от бъдещо европейско или друго финансиране за мащабни ремонти.

„Ако ние не започнем проектиране, дори изведнъж Европейската комисия или някой друг инвеститор да дойде и да каже: „Ето ви 1 милиард, 2 милиарда, 3 милиарда, започвайте да работите“, ние няма да можем да ги похарчим поради простата причина, че нямаме проектна готовност“, заяви Абровски.

Снимка: Министерство на земеделието и храните

По думите му към момента липсва достатъчно ясна и цялостна картина както за броя на язовирите, така и за състоянието им и необходимите инвестиции за ремонт.

„Нямаме яснота в какво състояние са, колко общо са на брой и какви средства и за какво са нужни, за да могат да бъдат ремонтирани“, допълни министърът.

В рамките на инвестиционната програма е предвидено и предпроектно проучване за изграждането на напоителната система „Малък Преславец“. Проектът е започнат още в края на 80-те години, но впоследствие е изоставен. Изградената в близост до Тутракан помпена станция също не функционира.

„С изграждането на първи и втори етап тази система ще гарантира напояването на цяла Добруджа и на над 1 милион декара площи. Само първият етап ще даде възможност за напояване на над 400 хиляди декара“, обясни Пламен Абровски.

Министърът съобщи още, че през 2027 г. България планира да стартира собствен проект за контролирано изваляване на облаци – технология, която вече се прилага в съседна Румъния.

„Това не е бутикова технология, а технология, която вече се използва и чийто ефект е доказан. Всяка капка вода, която природата ни дава, е важно да бъде включена във водния баланс на държавата“, заяви той.

Министърът съобщи още, че през 2027 г. са предвидени средства за стартиране на цялостна национална горска инвентаризация. Целта е държавата да получи актуална и подробна информация за състоянието на горите, която да послужи за планиране на тяхното управление и развитие.

„Без да знаем какво представлява нашата гора, няма как на национално ниво да започнем да я развиваме“, подчерта Пламен Абровски.

По отношение на земеделските производители през 2027 г. са планирани над 1,9 млрд. евро плащания, от които над 1,6 млрд. евро са европейски средства, които ще бъдат разпределени чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

От тях 850 млн. евро са предвидени за директни плащания, включително подпомагане на доходите на малките и средните стопанства, екосхеми и обвързана подкрепа.

Други 660 млн. евро ще бъдат насочени за плащания по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Средствата ще бъдат насочени към различни направления, сред които инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, подкрепа за млади и нови земеделски производители и плащания за райони с природни ограничения.

По отношение на администрацията на министерството министърът посочи, че ще бъде запазен нетният доход на служителите във връзка с промените в осигурителния модел през 2027 г. За целта е предвидена 5% индексация на възнагражденията, която трябва да компенсира инфлацията и да гарантира запазването на доходите.