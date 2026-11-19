Нова украинска атака срещу Кримския мост и поредна нощ на удари между Москва и Киев. Движението по стратегическото съоръжение, което свързва Русия с анексирания полуостров, отново беше временно спряно. Това е третата атака срещу моста само за седмица, а руските власти оценяват щетите.



Междувременно Москва съобщи за удари с дронове по две електрически подстанции в Одеска област и една в Суми. Поразени са още горивни съоръжения в пристанището Черноморск и товарен кораб, за който Русия твърди, че е превозвал стоки с военно предназначение.