Привърженици на гръцкия баскетболен отбор "Олимпиакос" изобразиха българина Александър Везенков като светец с помощта на изкуствен интелект, предаде кореспондентът на БТА в гръцката столица Иван Лазаров.

Изображението се разпространява в средите на привържениците на отбора в социалните мрежи, а повод за него стана снощната победа на отбора срещу израелския Макаби Тел Авив в двубой от Евролигата, състоял се в кипърския град Лимасол.

Изображението пресъздава сцената от баскетболен мач, в която Везенков вкара кош от центъра на терена, в стила на източноправославната църковна живопис. Баскетболистите на "Олимпиакос" са изобразени с ореоли над главите, а в горната част на своеобразния стенопис стои надпис на гръцки език, който може да бъде преведен като „Свети Александър Бомбардировач“.

Повод за своеобразното „канонизиране“ на българина стана тройката му от центъра на игрището със сирената за края на редовното време, с която той изравни резултата до 82:82, изпрати двубоя в продължение и изправи залата на крака.

"Олимпиакос" спечели срещата с 97:95, а Везенков завърши мача с 37 точки и девет борби. След края на мача Везенков заяви, че е имал късмет при коша от центъра с финалната сирена.