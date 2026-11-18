Премиерът Румен Радев видя очевидното - управлението представлява не просто бюджетиране на държавата. То представлява хората в държавата. Те трябва да знаят какво правиш за тях. Това заяви пиар експертът Диана Дамянова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Като пример за грешка тя посочи намеренията за промени, засягащи майките на деца с увреждания. По думите ѝ реформата в системата на ТЕЛК е необходима, но управляващите я започнали от грешното място.

Тя отправи критики към комуникационната стратегия на правителството. „Във всеки един момент, в който имат проблем в комуникацията, пускат Радев, за да може да им измие петното“, коментира пиар експертът. По думите ѝ управляващите не търсят второ мнение.

Според нея част от опозицията се концентрира върху отделни политически скандали, вместо да предлага решения на проблемите, които вълнуват гражданите. „Не може да съществува опозиция, чиято единствена цел е съдебната реформа, която не успяха да направят за 20 години и други я правят на тяхно място”, твърди Дамянова.

Целия разговор гледайте във видеото.