Катастрофа затруднява движението на надлеза за пазарджишкото село Главиница. Един от шофьорите, участвали в произшествието, е пострадал и е откаран с линейка за медицински преглед. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик за кореспондента на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Направената на място проба за алкохол на пострадалия е отчела 1,92 промила в издишания въздух.

Едната лента остава заета от автомобилите, участвали в произшествието. Движението в двете посоки се осъществява последователно през свободната лента.

Първоначално на мястото са изпратени два полицейски екипа – от сектор „Пътна полиция“ и Районното управление в Пазарджик. Впоследствие броят им е увеличен на четири заради засиления трафик в района.