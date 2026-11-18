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Сигнал за бомба на борда на руски пътнически самолет наложи евакуацията на 65 пътници и четирима членове на екипажа на международното летище в турския град Анталия.
Самолетът „Сухой Суперджет 100“ на руската авиокомпания „Азимут Еърлайнс“ е изпълнявал полет от руския град Минералние води до Анталия. Машината с регистрационен номер RA-89120 е била проследена от турските власти, след като е получен сигнал за бомба, докато се е намирала във въздуха.
#SONDAKİKA #Rusya hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, b*mba ihbarının ardından iniş yaptığı #Antalya Havalimanı'nda güvenli bölgeye alındı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın tahliyesinin ardından uçakta arama başlatıldı. https://t.co/m0lnCZ2W1m— A Haber (@ahaber) November 18, 2026
Заради заплахата мерките за сигурност на летището са били засилени. За самолета е обособена специална зона за проверка.
След кацането всички 69 души на борда са евакуирани. Специализирани екипи са започнали претърсване на машината за наличие на взривно устройство.
Към момента няма информация дали при проверката са открити взривни вещества.
Редактор: Георги Иванов