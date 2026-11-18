Европейската комисия ще създаде Служба по въпросите на санкциите. Тя ще следи целия етап - от разработването на политиката до нейното прилагане, осигуряване на спазването ѝ и предотвратяване на заобикалянето ѝ , включително чрез взаимодействие и работа с държави извън ЕС, предава кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков.

Този подход ще осигури съгласувателна роля за ЕС и ще е приложим за всички санкционни режими, особено по отношение на Русия и Беларус, както и на Иран и Северна Корея, се посочва в съобщение на комисията. Службата ще подпомага държавите от ЕС с по-бързи насоки за спазване на правилата, за обмен на данни, както и с икономически и технически оценки, за да се осигури уеднаквено прилагане на европейските мерки.

Нахлуването на Русия в Украйна и реакцията на ЕС промениха характера на санкциите, като те се превърнаха във външнополитически инструмент и ключово средство за отговор на сериозни международни предизвикателства, се допълва в съобщението. От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС прие 21 решения за разширяване на санкциите.

Службата на ЕС по санкциите ще бъде създадена в рамките на Генералния секретариат на ЕК и ще работи под надзора на еврокомисаря по финансовите услуги. Основната част от дейността на новата служба ще бъде подпомагането на специалния пратеник на ЕС по въпросите на санкциите, чиято роля е решаваща за усилията срещу заобикалянето на ограничителните мерки, уточняват от Комисията. Със службата ще сътрудничат дирекциите на ЕК по финансова стабилност, по търговия и данъчно облагане и ОЛАФ.

Комисията назначава Ларс Даниелсон за международен специален пратеник по въпросите на прилагането на санкциите на ЕС. Той ще поеме длъжността на 6 февруари догодина, когато изтича мандатът на сегашния пратеник Дейвид О'Съливан. Даниелсон, кариерен шведски дипломат с богат опит, е заемал висши длъжности в кабинета на министър-председателя на Швеция, включително като държавен секретар по международните въпроси и въпросите на ЕС, а между 2016 и 2023 г. е бил посланик и постоянен представител на Швеция към европейските институции, се отбелязва в съобщението.