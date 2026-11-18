На осем месеца лишаване от свобода беше осъден 44-годишният Игор Дашковски за палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие. Решението е на Основния наказателен съд в столицата на Северна Македония, като от наложеното наказание ще бъдат приспаднати петте месеца, които мъжът вече е прекарал в ареста, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Инцидентът е от 15 юни. Според установеното по делото Дашковски пристигнал с автобус в центъра на Скопие, облечен с тениска с образа на Гоце Делчев. От близка бензиностанция напълнил пластмасова бутилка с бензин, след което се отправил към дипломатическите автомобили, паркирани пред българската мисия. Залял ги със запалителната течност, подпалил ги със запалка и избягал.

В съдебната зала подсъдимият признал вината си и изразил съжаление за извършеното. Магистратите взели предвид разкаянието му, както и обстоятелството, че има малолетно дете. Същевременно съдът отчел високия риск от действията му заради използването на бензин и открит огън в непосредствена близост до дипломатическо представителство.

Освен затвор Дашковски трябва да възстанови и причинените материални щети, оценени на приблизително 3400 евро. Съдът е уважил искането на защитата за освобождаването му от ареста, като е определил мярка „подписка“ до окончателното влизане на присъдата в сила. И прокуратурата, и адвокатът на подсъдимия ще преценят дали да обжалват, след като се запознаят с писмените мотиви.

„Отговорен човек съм и няма да бягам от държавата. Винаги съм изпълнявал отговорно ангажиментите си към нея“, заявил Дашковски пред съда. Той посочил, че е напускал Северна Македония само веднъж - през 2008 г., когато посетил Черна гора. По време на процеса станало ясно, че мъжът има предишна присъда за кражба, но поради изтичането на предвидения срок към момента се счита за неосъждан.

Представената пред съда информация сочи, че при извършването на палежа Дашковски е осъзнавал действията си. Той обяснил поведението си с „чувство за справедливост“, породено от телевизионен репортаж, в който се твърдяло, че дипломатическите автомобили са паркирани неправилно. В рамките на производството е описан като емоционално и социално незрял човек, който се възприема като жертва на системата. Съдът му препоръчал консултации с психотерапевт.

Първоначално срещу него било образувано производство за създаване на обща опасност. На 19 юни обаче случаят бил поет от Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията, която започнала разследване за застрашаване на лица под международна защита – престъпление, за което законодателството на Северна Македония предвижда наказание от най-малко една година затвор.