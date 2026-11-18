Актрисата Ан Хатауей роди третото си дете от съпруга си Адам Шулман. 43-годишната звезда от „Дяволът носи Прада 2“ и съпругът ѝ имат двама по-големи синове – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак.

Хатауей съобщи за бременността си на 19 юни. Тя публикува видео в Instagram, на което е облечена в бяла рокля. В началото актрисата прикрива корема си с ръце, а след това ги сваля и показва наедрялото си коремче. Към публикацията тя добави текста: „Бебе, аз съм твоя“.

След това Хатауей гостува в предаването Late Night with Seth Meyers. Там тя определи преживяването като „невероятно“ и призна, че двамата със съпруга ѝ били изненадани, когато разбрали, че отново очакват дете.

„Знаехме какво правим, но бяхме толкова изненадани, че се получи“, пошегува се актрисата. Тя нарече третото им дете „гол в последната секунда“.

През октомври, в интервю за предаването CBS Mornings, актрисата разказа за вълнението си от предстоящото раждане. Тя сподели, че със съпруга ѝ са щастливи, но в този момент най-много искат да се насладят на времето, в което все още са четиричленно семейство.

„Всичко ще се промени за нас, но най-вече за децата ни. Предстои ни заедно да преминем през този прекрасен нов етап“, каза Хатауей.

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Актрисата успя да запази бременността си в тайна по време на международното турне на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“. Според източник на People тя искала вниманието да остане насочено към филма и да съобщи новината по свой начин и в подходящия за нея момент.