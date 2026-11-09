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Хуманоиден робот се присъедини към бегачи, които се състезаваха при екстремно ниски температури по време на маратон в Антарктида. Роботът, наречен Qestr, беше сред 25-те участници в състезанието Antarctic Ice Ultra, което се проведе в лагера „Ултима“.
Според организатора Оливър Уанг това е първият хуманоиден робот, участвал в надпреварата, предназначена за любители на екстремното бягане сред суровата природа на Антарктида.
Заради явлението „полярен ден“, при което слънцето не залязва, състезанието започна в 01:00 часа след полунощ. Участниците трябваше да се справят с температури от минус 24 градуса.
Облечен в термояке, Qestr успя да се придвижва по трудния терен въпреки суровите условия. Батерията му обаче се изтощи само след 3 километра, което принуди робота да прекрати участието си.
Подкрепяни от топла храна и леки закуски, останалите състезатели преодоляха дистанции от 50, 80 и 100 километра, както и 100 мили (160 километра). Китаецът Юшън Ни успя да измине 100 мили за 17 часа, 2 минути и 24 секунди, подобрявайки собствения си предишен рекорд.
Редактор: Никола Тунев