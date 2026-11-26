Георги Господинов е сред номинираните за Дъблинската награда за литература за романа си "Градинарят и смъртта". Писателят за трети път е предложен за ирландското отличие.

Преди три години Господинов беше сред кандидатите за приза с книгата си "Времеубежище", а преди това - през 2017 г., с "Физика на тъгата".

Номинирани тази година за Дъблинската награда за литература са 71 книги, които са предложени за отличието от 90 библиотеки в 41 страни, пише БНР.

Дъблинската награда за литература се връчва ежегодно от 1996 година. Тя е сред най-значимите литературни отличия в света и е съпроводена с парична премия от 100 хиляди евро.