Кметът на Варна засега остава на поста си. Административният съд спря изпълнението на решението на ОИК за предсрочно прекратяване на мандата му.

Съдът приема, че незабавното отстраняване на кмета засяга не само него, но и гражданите, които са го избрали. Магистратите посочват, че не трябва да се прекратява мандат, получен чрез избори, преди да се провери дали решението на ОИК е законно.

Спирането на предварителното изпълнение означава, че кметът ще продължи да изпълнява задълженията си, докато съдебното дело приключи с окончателен акт.

Съдебното определение може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.