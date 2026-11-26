Председателят на парламента Михаела Доцова и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил откриха в Народното събрание благотворителната изложба-базар „Деца рисуват за деца“. През тази година в инициативата на Светия синод на Българската православна църква са участвали 1350 деца от първи до дванадесети клас. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати педиатричните отделения на многопрофилните болници във Видин, Враца и Ловеч.

„Днес можем да се учим от посланията в детските рисунки – да търсим винаги в човека, в Бога и в църквата доверието, истината и да вярваме, че можем да бъдем по-добри”, подчерта на откриването на благотворителната изложба председателят на парламента. Михаела Доцова отбеляза, че като възрастни хора ние трябва да имаме отговорност и да даваме пример за смирение, честност и отношение към хората.

Снимка: НС

„От децата можем да се учим на доброта и прошка, защото те най-лесно прощават”, добави тя. Нека да попиваме от мъдростта и искреността им и винаги да се грижим за тях, призова председателят на Народното събрание.

Михаела Доцова изрази своите искрени съболезнования за кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, който е бил инициатор и един от най-големите радетели на инициативата „Деца рисуват за деца“.

На откриването българският патриарх и Софийски митрополит Даниил изрази благодарност към Народното събрание за това, че за втора година наградените творби от конкурса на Светия синод се представят в парламента.

„Децата не могат да таят и да крият това, което е в тях. Те го изразяват по непринуден начин и показват своето отношение към наученото в неделните училища, в заниманията по религия и православие в училище.

Снимка: НС

„Аз съм убеден, че такива деца са ни необходими и държавата следва да положи грижи до повече деца да стига възможността да се запознават с истините на традиционното изповедание в България”, подчерта патриарх Даниил.

От няколко години Светият синод на Българската православна църква организира благотворителни изложби за подпомагане на нуждаещи се деца, отбеляза патриарх Даниил. През миналата година набраните средства бяха дарени на детско отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“. А с тези от предишните години бяха закупени оборудване, легла за придружители, бяха ремонтирани санитарни възли в стаите в детски отделения, уточни той.

Снимка: НС

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отбеляза, че от 2011 година насам Ловчанският митрополит Гавриил е положил изключително големи усилия за разрастването на дейността на културно-просветното дело на Светия синод. Той лично следеше целия процес от обявяването на темата, събирането на творбите, оценяването им, награждаването им, подчерта българският патриарх и добави, че митрополит Гавриил е прокарал един много добър пример за нашата църква и тази изложба е и в негова памет. Нека досегът ни с тези творби да ни напомня, че те не са просто едни рисунки, в тях се отразяват човешки съдби, нека тази непосредственост, чистота, надежда, вяра, любов, които са изразени в тях, да ни подтикне като възрастни хора да се постараем да опазваме и да насърчаваме тези добродетели у подрастващите, призова патриархът.

На откриването на изложбата присъстваха народни представители от всички парламентарни групи, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод на БПЦ-БП, духовници, директори на болници, директори на училища и ученици, които са лауреати на ежегодния синодален национален конкурс „Моят небесен покровител, моят православен храм“.