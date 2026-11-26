Запазване на средствата за сближаване на европейските региони, целенасочена финансова подкрепа за Черноморския регион и отказ от нови източници на приходи в европейския бюджет, които биха ощетили България. Това са трите основни приоритета на страната ни в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, обяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на извънредното заседание на Европейския съвет.

Министър-председателят съобщи, че вече е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. България по принцип подкрепя посоката на предложените от него промени в първоначалния проект на Европейската комисия за дългосрочния бюджет, но според Радев предстои още много работа по спорните въпроси.

Трите основни искания на България

На първо място страната ни настоява да бъдат защитени средствата по кохезионната политика, чрез която се подпомага икономическото развитие на по-слабо развитите европейски региони и се преодоляват различията между държавите членки. „На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията“, категоричен беше премиерът.

Друг ключов приоритет за София е в бъдещия европейски бюджет да бъде заложена конкретна финансова подкрепа за Черноморския регион. Радев аргументира позицията на България с нарастващите рискове за сигурността в Черно море, включително атаките срещу търговски кораби и допълнителните ангажименти на България и Румъния.

„Ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван“, подчерта министър-председателят. По думите му разходите, които двете държави поемат във връзка със сигурността в Черно море, са съществени и трябва да бъдат отчетени при разпределянето на европейските средства.

Третото искане на България е да отпадне предложението за формиране на собствени приходи в бюджета на ЕС, обвързани с Европейската система за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия. Според Радев подобен механизъм би ощетил страната ни непропорционално.

Премиерът изрази съмнение, че европейските лидери ще успеят да преодолеят различията си в рамките на първия ден от извънредното заседание. „Едва ли днес ще постигнем разбирателство. Наистина има доста противоречия, които трябва да изгладим“, заяви той.

Радев обаче разчита на политическата воля и отговорността на държавите членки за намирането на компромис. Българската позиция е, че споразумение за следващия седемгодишен бюджет на Общността трябва да бъде постигнато до края на 2026 г., така че новата финансова рамка да започне да се прилага своевременно от 2028 г.

За евентуалната глоба за България: Символична финансово, но с репутационни последици

Румен Радев коментира и предложението на Европейската комисия за налагане на санкция на България заради прекомерния бюджетен дефицит. Според министър-председателя причините страната ни да се окаже първата, за която се предлага подобна глоба по новите европейски правила, са процедурни, а не политически.

Той обясни, че България е попаднала в обхвата на променените правила за санкциониране заради нестандартния график за приемане на държавния бюджет през настоящата година, обусловен от парламентарните избори през април и сформирането на новото правителство през май.

По думите му при предишния механизъм предвидените глоби са били над десет пъти по-високи, но въпреки наличието на редица държави с прекомерен дефицит до реалното им налагане не се е стигало. Сега таванът на санкцията е значително по-нисък, а България е първата държава, за която се предлага глоба по новите правила.

Според премиера евентуалната санкция е символична от финансова гледна точка, но има репутационни последици за страната ни. Радев обвини опозицията, че използва ситуацията за политически цели, въпреки че според него именно действията на предишните управляващи са довели до натрупването на бюджетния дефицит. „Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май. Той е трупан предишни години“, заяви министър-председателят.

България трябва да бъде поощрена за намаляването на дефицита

Радев направи разграничение между оценката за финансовото състояние на страната през 2026 г. и мерките, заложени в проектобюджета за 2027 г. По думите му Европейската комисия дава положителна и насърчителна оценка на предприетите от правителството мерки за следващата година, които предвиждат съществено ограничаване на бюджетния дефицит.

Министър-председателят определи като несправедливо евентуалното санкциониране на България на фона на усилията ѝ за подобряване на публичните финанси и наличието на други европейски държави, които също са в процедура при прекомерен дефицит, но не успяват да го намалят.

Според Радев България отчита най-голям темп на планирано свиване на дефицита между 2026 и 2027 г. и именно тези усилия би трябвало да бъдат насърчавани от европейските институции.

Припомняме, че Европейската комисия предложи преминаване към по-строг етап от процедурата при прекомерен дефицит за България, който предвижда възможност за глоба до 25 млн. евро и предприемане на стъпки за замразяване на европейски плащания. Окончателното решение на Съвета на ЕС се очаква в средата на декември.

„Няма да има спиране на европейските средства за България“

Министър-председателят категорично отхвърли възможността процедурата при прекомерен бюджетен дефицит да доведе до спиране на европейското финансиране за страната, включително на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. „За никакво спиране на еврофондове не може да става въпрос“, заяви Радев.

Той отново отправи критики към опозицията, като я обвини, че се надява на подобен сценарий. Според премиера настоящото правителство провежда стриктна финансова политика, а предприетите от него мерки получават положителна оценка от европейските институции. Радев определи процедурата срещу България като стандартна, задействана заради прекомерния дефицит и момента на представяне на държавния бюджет.

Радев постави под въпрос оценките на Европейската комисия за България

Премиерът отправи критики към Европейската комисия във връзка с констатираните макроикономически дисбаланси в България. Според него подобни проблеми не могат да възникнат в рамките на няколко месеца, а са резултат от натрупвания в продължение на години. „Как така изведнъж сега установи, че имаме макроикономически дисбаланси? Извинявайте, тези те не стават за три месеца, нито за шест месеца, а се трупат в продължение на години“, заяви Радев.

Той постави въпроса защо едва сега Европейската комисия установява проблеми с разходването на бюджетни средства и недостатъчния контрол върху тях. Министър-председателят коментира и динамиката на инфлацията в страната около изготвянето на конвергентния доклад за присъединяването на България към еврозоната.

Според Радев Европейската комисия трябва да анализира собствените си механизми за оценка на финансовото състояние на държавите членки. „Ако тя не го направи, означава, че има политически мотиви, а не икономически, зад нашето приемане в еврозоната“, заяви премиерът.

Премиерът: Ще се борим за китайски инвестиции в България

Министър-председателят призова темата за привличането на китайски инвестиции в страната да не бъде политизирана излишно. Той даде пример с редица европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон, испанският премиер Педро Санчес и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, които активно развиват икономическите отношения с Китай.

По данни, представени от Радев, китайските инвестиции в Германия възлизат на около 40 млрд. евро, във Франция - на 25 млрд. евро, а в Испания - на 12 млрд. евро. „Ами ние нали трябва да догонваме тези държави? Това и правим, ще ги догоним и ще се борим да има китайски инвестиции в България“, категоричен беше той.

Според него България е изправена пред два избора - да пропусне поредната възможност за инвестиции и впоследствие да внася автомобили, произведени в други европейски държави, или да привлече подобно производство на собствена територия. „Другият вариант е ние да се преборим тази инвестиция да стане в България, за да може ние да произвеждаме тези автомобили, добавената стойност да остава у нас и ние да продаваме на другите държави и съответно да печелим повече“, обясни Радев.

Преговорите с Коща могат да донесат повече средства за България

Запитан какви средства би могла да загуби България по линия на кохезионната политика в следващия европейски бюджет, премиерът уточни, че окончателните изчисления все още предстоят.

Той обаче посочи, че преговорите с председателя на Европейския съвет Антонио Коща се развиват в положителна за страната ни посока по отношение на средствата, които България би получила от общия бюджет. „Сумата изобщо не е малка, така че аз много се надявам да намерим един добър баланс, който да е в полза на нашата страна“, допълни министър-председателят.

България е готова да участва само в невоенната част на новия заем за Украйна

Румен Радев заяви, че няма промяна в българската позиция относно допълнителното финансиране за Украйна през 2027 г. Той направи разграничение между позицията на България и тази на Чехия, Словакия и Унгария. По думите му трите държави още от самото начало са отказали да бъдат гаранти по заемите за Киев.

Радев припомни, че при правителството на Росен Желязков, а впоследствие и при кабинета на Андрей Гюров, България е поела ангажимент да бъде гарант по два заема за Украйна на обща стойност 90 млрд. евро. Страната ни участва и в покриването на лихвите по тях в рамките на общия европейски бюджет.

По отношение на предложения нов заем от 45 млрд. евро за 2027 г. премиерът посочи, че по изрично настояване на България европейските институции вече приемат възможността финансирането да бъде разделено на две части - 25 млрд. евро за военна подкрепа и 20 млрд. евро за невоенна бюджетна помощ.

България е готова да участва като гарант единствено по невоенния компонент, като настоява подкрепата ѝ да бъде насочена към районите с компактно българско население в Украйна. По думите на Радев в страната живеят над 300 000 представители на историческата ни общност, които се нуждаят от здравеопазване, отопление, електричество и транспорт. „Ние не можем да абдикираме от нашите задължения като държава и като общество към нашата историческа диаспора, към нашите сънародници в Украйна“, подчерта премиерът.

Радев за „Лукойл“: Съдбата му се решава извън България и ЕС

Министър-председателят коментира и бъдещето на „Лукойл“, като припомни, че е поставил въпроса пред европейските лидери още на предишното заседание на Европейския съвет.

Според него рафинерията е стратегически актив не само за България, но и за цяла Европа, особено на фона на закриването на множество европейски рафинерии през последните десетилетия и недостига на дизелово и авиационно гориво. Радев заяви, че все още очаква отговор от Европейската комисия дали европейските институции ще предприемат активни действия, за да участват в процеса по определяне на бъдещия собственик. „Съдбата на „Лукойл“ се решава извън България и извън Европейския съюз. И това е наше предизвикателство“, заяви той.

Премиерът уточни, че българското правителство все още не разполага с официална информация за развитието на разговорите между американските власти, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и потенциален купувач.

България има резерви към ограниченията за руски спортисти и културни дейци

Премиерът коментира и подготвяния 22-ри пакет от европейски санкции срещу Русия, в частност предложенията за ограничаване на участието на руски спортисти в събития, финансирани с европейски средства. Той уточни, че обсъжданите ограничения засягат не само спортистите, но и туризма, свързан със спортни мероприятия, както и културни събития. „Мисля, че отиваме прекалено далече да политизираме спортни и културни събития по такъв начин. Така че там ние имаме своите резерви“, заяви Румен Радев.

За какво преговарят европейските лидери в Брюксел?

Държавните и правителствените ръководители на 27-те страни членки на ЕС се събират на извънредно двудневно заседание на 26 и 27 ноември. Основните теми са дългосрочният бюджет на Общността за периода 2028-2034 г. и осигуряването на допълнително финансиране за Украйна през 2027 г.

Водещо предизвикателство пред европейските лидери остава намирането на баланс между финансирането на традиционните политики за регионално развитие и земеделие и необходимостта от повече инвестиции в отбраната, сигурността и конкурентоспособността.

Германия настоява за намаляване на националната си вноска в общия бюджет, докато Франция се противопоставя на съкращаването на земеделските субсидии. Лидерите ще обсъдят и предложението на Европейската комисия за нов заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро през 2027 г. Предвижда се държавите членки да могат да избират дали да участват във финансирането на украинската отбрана, или в покриването на невоенни разходи. В рамките на посещението си в Брюксел Румен Радев ще участва и в срещата на върха на страните от еврозоната, както и в неформалната среща на държавите от групата „Приятели на кохезията“.

В отговор на въпрос на журналист от кувейтска медия Румен Радев отново подчерта, че България не се противопоставя на финансовата подкрепа за Украйна, но няма да участва във финансирането на военна помощ. „Ще допринесем. Но отново - никакви пари от България за оръжия, никакви пари за войната в Украйна“, категоричен беше министър-председателят.

В отговор на въпрос за отношенията между Европейския съюз и Великобритания премиерът призова държавите членки и Европейската комисия да изработят единна позиция по спорните въпроси в преговорите с Лондон.

Радев изрази надежда, че Великобритания е извлякла поуки от тежките последици от Брекзит, и заяви готовност да подкрепи евентуалното ѝ завръщане в Общността, ако британските граждани пожелаят това. „Отворени сме. Готови сме да приемем Великобритания обратно, ако британците искат отново да се присъединят към Европейския съюз. Но този път ще поставим определени условия“, заяви Радев.