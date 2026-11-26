Американските регулатори разрешиха на компанията SpaceX на Илон Мъск да изстреля до един милион сателита в околоземна орбита за изграждане на космически центрове за данни. Това е първото по рода си разрешение.

Компанията планира да използва слънчева енергия за захранване на сателити, които ще обработват данни за изкуствен интелект и ще изпращат резултатите обратно на Земята.

Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) обяви, че проектът „Стармайнд“ ще „подкрепи бързо развиващата се американска икономика на свръхинтелекта“. Според SpaceX орбиталните центрове за данни са най-ефективният начин от гледна точка на разходите и енергопотреблението за задоволяване на растящото търсене на изчислителна мощ за изкуствен интелект.

„Това е видът американска изобретателност, която може да обедини силните ни страни в Космоса и напредналите технологии, да укрепи икономическото ни лидерство и да разшири благоденствието у дома“, заяви председателят на FCC Брендън Кар.

Мъск приветства решението с публикация в социалната мрежа Х. „Много съм благодарен. Това ще бъде голямо предимство за Америка и света“, написа той.

Според издадения лиценз SpaceX трябва да започне разполагането на сателитите най-късно през ноември 2033 г. До ноември 2035 г. компанията трябва да е разположила 10% от тях, а до ноември 2038 г. – 50%. SpaceX вече обяви намерението си да изстреля първия сателит от системата „Стармайнд“ през следващата година. Все още не е ясно дали компанията действително ще изстреля един милион сателита, или е поискала разрешение за по-голям брой, отколкото възнамерява да използва. Подобно на съществуващата мрежа Starlink, която предоставя интернет чрез над 10 000 сателита, новата система ще работи в ниска околоземна орбита на височина между 500 и 2000 километра. Сателитите на „Стармайнд“ ще комуникират с тези на Starlink, които ще предават данните към Земята. Космически центрове за данни разработват и други технологични компании, включително Google и Blue Origin. Те се представят като по-екологична алтернатива на наземните съоръжения, които изискват огромни количества електроенергия и вода за охлаждане.

Експерти обаче предупреждават, че изстрелването на оборудване в Космоса остава скъпо, а увеличаването на броя на сателитите създава риск от сблъсъци и натрупване на космически отпадъци. Мъск вече отхвърли обвиненията, че сателитната мрежа „Старлинк“ създава пренаселеност в орбита и ограничава възможностите на конкурентите.