Издирваният в Гърция 24-годишен българин е бил убит. Той беше в неизвестност от събота в района на Като Неврокопи. Самопризнание за извършване на престъплението е направил 50-годишният работодател на мъжа, предаде БТА.

Българският гражданин пристигнал в района на Като Неврокопи в петък, за да се срещне с работодателя си, от когото имал да получава парична сума. В събота обаче телефонът му бил изключен, след което следите му се губят.

Ванът, с който мъжът пристигнал в Гърция, беше открит край Като Неврокопи. Жертвата често пътувала до Като Неврокопи за краткосрочни трудови ангажименти.

50-годишният мъж и жертвата били в приятелски отношения. Той признал, че убил българина заради лични спорове. За укриването на тялото му помогнал 23-годишен мъж.

В издирването се включиха екипи на полицията в град Драма и полицейския участък в Като Неврокопи. В операцията участваха и обучени кучета. Няма повече информация за точните обстоятелства на убийството.

Припомняме, че в сряда близки, роднини и приятели на жертвата се събраха на протест на граничния пункт „Илинден“, с настояване да получат повече информация за случая.