Студенти в София седмици наред без парно и топла вода: „Това е гавра с бъдещото поколение“

Част от младите хора са напуснали общежитията и са се прибрали по родните си места

Кризисен щаб ще координира отстраняването на авариите в топлопреносната мрежа на София. Решението беше взето след среща между столичния кмет Васил Терзиев, ръководството на „Топлофикация София“, представители на университетите и Министерството на образованието и науката. Въпреки набелязаните мерки обаче все още няма конкретен срок за възстановяване на парното и топлата вода в засегнатите студентски общежития.

По данни на столичния кмет броят на авариите е достигнал 500 при около 118 за същия период на миналата година. Според Терзиев тежката ситуация е резултат от десетилетия на недостатъчни инвестиции в топлопреносната инфраструктура.

Пред камерата на „Твоят ден“ студенти от Медицинския университет, настанени в блок 56 в Студентския град, разказаха за условията, в които са принудени да живеят от седмици. Освен липсата на отопление и топла вода сред проблемите са амортизираната дограма и неработещият асансьор.

„Условията, на които сме подложени да живеем, са под всякаква критика. Това е една гавра с бъдещото поколение“, заяви един от студентите.

Младите хора разказаха, че въпреки ограниченията за използване на допълнителни отоплителни уреди в общежитията са принудени да прибягват до тях. Дори включените електрически печки обаче не успяват да затоплят достатъчно помещенията заради лошото състояние на дограмата.

„Казаха, че ще има някакви подобрения, даже че в момента има подобрения, но това нас не ни топли в буквален и преносен смисъл, защото или имаме, или нямаме топла вода“, коментира друг студент.

Заради студа голяма част от обитателите на общежитията вече са се прибрали по родните си места. Останалите продължават да посещават лекции въпреки тежките битови условия.

Студентите заявиха, че досега не са получили подкрепа от университетското ръководство или администрацията на общежитието. Те не изключват и възможността да излязат на протест, ако институциите не предприемат ефективни действия за решаване на проблема.

Експерти настояват за цялостна реформа на „Топлофикация“

Кризисната мярка провокира критики от страна на енергийни експерти.

Според представителя на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски проблемът не може да бъде решен с действия на парче. Той настоя за цялостен анализ на състоянието на дружеството и топлопреносната мрежа, включително с участието на външни експерти и инженери. „Първо, тази „Топлофикация“ трябва да разработи схема на подземните комуникации. Те не знаят къде е време да се копае, къде има остатъчен ресурс и къде няма. Преди години сме предлагали диагностична система, чрез която да се откриват участъците за предварителен ремонт, за да се предотвратяват авариите“, коментира той. Хиновски посочи като възможен оздравителен механизъм влизането на външен синдик, който да анализира финансовите потоци и състоянието на системата. По думите му е необходимо управлението да се поеме от смесени екипи от икономисти, юристи и инженери.

Енергийният експерт Боян Рашев определи ситуацията като излязла извън контрол и заяви, че през последните години авариите стават все повече. „Всяка година има все повече аварии. Фактът, че има аварии по това време на годината, буквално дни преди истинския студ, показва, че нещата са напълно извън контрол. Единственото решение според мен е приватизация или концесиониране“, заяви той. Двамата експерти бяха категорични, че „Топлофикация“ не трябва да спира работа, тъй като електропреносната мрежа на София няма техническа възможност да поеме допълнителния товар от отоплението на близо 2000 мегавата. Рашев допълни, че дружеството от години изпълнява социална функция за сметка на необходимите инвестиции, а реалната цена на топлинната енергия е значително по-висока от тази, която потребителите плащат.

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