Столичани, недоволни от липсата на парно и топла вода, искат да блокират „Орлов мост” днес от 17:00 до 22:00 часа. Призиви за това се разпространяват в социалните мрежи.

По думите им, липсата на парно и топла вода датира от преди три месеца и все още топлоподаването не е възстановено.

От „Топлофикация” София обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата, както и амортизираните тръби. Близо десет са столичните райони, които продължават да са без парно и топла вода.