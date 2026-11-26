Два чуждестранни товарни кораба, превозващи общо над 100 000 тона зърно, са били атакувани от руските сили през изминалата нощ в Черно море край украинското пристанище Одеса. Това съобщи украинският премиер Сергий Корецки.

Засега не се съобщават имената на корабите, под какви флагове плават и какви са нанесените щети. Няма информация и за състоянието на екипажите, както и откъде идва зърното и за кои пристанища е било предназначено.

Администрацията на морските пристанища на Украйна също съобщава за нападения срещу търговски кораби в района на Одеса. Двадрона са атакували кораб за насипни товари, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис. Впоследствие е възникнал пожар, който екипажът е потушил.

При друг инцидент е възникнал пожар на борда на товарен кораб, акустирал в едно от пристанищата в района на Одеса. И този плавателен съд е бил поразен от дрон.

Все още не е установено дали става въпрос за същите два плавателни съда, за които съобщи украинският премиер.

Руското Министерство на отбраната от своя страна заяви, че е нанесло удар срещу товарен кораб в Черно море, за който се твърди, че е превозвал оръжия и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили.

Износът през основните украински черноморски пристанища в района на Одеса е почти напълно преустановен от края на юли заради засилените руски атаки срещу зърнени терминали и търговски кораби. Преди ескалацията трите пристанища в района са осигурявали около 90% от украинския износ на селскостопанска и металургична продукция.

Заради ограниченията Украйна пренасочва част от износа си към дунавските пристанища и железопътните маршрути през Източна Европа.