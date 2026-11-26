Снимка: Милен Миланов, кореспондент на БТА в Перник
Три вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).
Движението в железопътния участък е преустановено от 13:46 ч. На място работят аварийни екипи, предава кореспондентът на БТА в Перник Милен Миланов.
Крайградските пътнически влакове по направлението София - Перник - София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна - Перник - Разменна. След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя.
Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ.
Редактор: Ивета Костадинова