Три вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Движението в железопътния участък е преустановено от 13:46 ч. На място работят аварийни екипи, предава кореспондентът на БТА в Перник Милен Миланов.

Крайградските пътнически влакове по направлението София - Перник - София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна - Перник - Разменна. След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на пътя.

Все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено, уточниха още от НКЖИ.