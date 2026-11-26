Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж за разпространение и държане с цел разпространение на наркотични вещества в особено големи размери. Общата стойност на дрогата е 231 352,84 евро, съобщиха от прокуратурата, цитирани от БТА.

Обвиняемият разпространил и държал без разрешително амфетамин, MDMA, по-познато като екстази, коноп, кокаин, метамфетамин, хашиш, LSD и кетамин. Обвинението обхваща четири деяния, извършени при условията на продължавано престъпление. На ул. „Околчица“, в района на кръстовището с ул. „Попова шапка“, мъжът предал на друго лице 4,94 грама амфетамин и 1,50 грама MDMA.

Още количества от наркотиците били открити в лек автомобил, паркиран на бул. „Черни връх“, както и в резервен отсек на скутер, намиращ се в гараж на ул. „Попова шапка“. Основната част от веществата била съхранявана в избено помещение на жилищна сграда на същата улица.

Видът, количествата и съдържанието на наркотичните вещества са установени чрез физико-химични експертизи. Разследването е проведено под надзора на Софийската градска прокуратура. Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.