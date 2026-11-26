Кораб, превозващ до 7 тона дизелово гориво, потъна край испанския средиземноморски остров Ибиса. При инцидента загина един член на екипажа.

Корабокрушението е станало на около 25 морски мили североизточно от популярния туристически остров.

Корабът е пътувал към Барселона с 17 души екипаж. Един от моряците е починал в болница, уточниха службите за спешна помощ на Балеарските острови.

A ship carrying diesel has sunk off the coast of the Spanish island of Ibiza, according to emergency services https://t.co/LdUUdCPbjP — Bloomberg (@business) November 26, 2026

Властите продължават да оценяват възможните екологични щети от потъването на плавателния съд.