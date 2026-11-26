Товарен самолет е излязъл от пистата на международното летище в Маями. Инцидентът е довел до затварянето на всички писти с изключение на една. Това се случва в разгара на натоварения период около Деня на благодарността, предаде БТА.

Самолетът е излязъл от пистата в 20:40 ч., се казва в съобщение на летищните власти в Х. При инцидента няма пострадали.

Причините за инцидента не се посочват. Според компанията "ФедЕкс" самолетът от типа МД-11 се е сблъскал с проблеми при кацането си.

"ФедЕкс" тъкмо беше започнала да използва отново самолети МД-11, след като миналата година самолет от подобен тип се разби при излитане в Кентъки. Тогава загинаха тримата души на борда, както и 12 души на земята.