Хората от редица жилищни блокове в Бобов дол са гневни заради замърсяване на околната среда вследствие на вървящото в момента саниране на сградите. Оплакванията са още за щети по автомобили и климатици. Хората се заканват да сезират и ДНСК.

Санирането по европейската програма в Бобов дол върви със сериозни български проблеми. На първо място живеещите в блоковете поставят липсата на мрежа на самото скеле, която да предпазва както от замърсяване, така и от падащи предмети. Казват, че вече са разбити, плочките по тротоара, градинката и пейките в нея. Заради липсата на обезопасителна мрежа мазилката хвърчи навсякъде, разказват хората.

Между хората и работниците има и напрежение. Споровете винаги са за това чии са боклуците пред блока и кой ще ги изхвърли.

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