Повече от пет години след началото на разследването на инхаус възлагането на строителството на автомагистрала „Хемус“ прокуратурата обяви, че е повдигнато обвинение на бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Държавното обвинение не посочи името му, но от периода, в който се твърди, че е извършено престъплението, става ясно, че става въпрос за Георги Терзийски. Прокуратурата говори за безстопанственост и нанесени щети в особено големи размери - близо 160 млн. евро.

Дали разследването ще стигне до действителните получатели на средствата, има ли политическа отговорност и възможно ли е да бъдат възобновени стари производства за нарушения в пътното строителство? Темата коментираха в студиото на „Здравей, България“ председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорта инж. Ясен Ишев и директорът на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев.

Георги Терзийски: Придържали сме се към закона и процедурите

В телефонно включване в предаването бившият председател на УС на АПИ Георги Терзийски заяви, че все още не е официално запознат с обвинението срещу него. Той отрече към момента да му е наложена и мярка за неотклонение, след като беше попитан за информацията, че е на свобода срещу парична гаранция от 5000 евро.

Терзийски отказа да коментира конкретните обстоятелства около отпускането на средствата за строителството на магистралата, но беше категоричен, че ръководената от него администрация е спазвала законовите изисквания и установените процедури. „Подписвал съм само документи, които съм имал правомощията да подписвам“, заяви той.

Бившият ръководител на Пътната агенция отрече по време на управлението си да е усещал натиск от представители на бизнеса или икономически кръгове. Терзийски не пожела да отговори на въпроса дали знае къде в крайна сметка са отишли отпуснатите за строителството средства.

Станкушев: Трябва отново да се разгледат материалите на прокурор Ивайло Занев

Директорът на „Антикорупционен фонд“ Бойко Станкушев настоя прокуратурата да се върне към резултатите от предишното разследване, по което е работил прокурор Ивайло Занев заедно с още двама негови колеги. По думите му изготвените тогава материали са над 400 страници и съдържат имената на девет души, за които магистратите са преценили, че има достатъчно основания да бъдат образувани производства. Сред тях са и ръководители на строителни компании.

Според Станкушев трябва да бъдат изяснени причините за отстраняването на прокурор Занев от разследването, както и обстоятелствата, довели до липсата на развитие по случая през последните години. Той настоя за отговори от висши магистрати.

Станкушев не скри скептицизма си относно перспективата настоящото разследване да достигне до всички нива на отговорност. „Аз съм доста скептично настроен за това, което предстои да се случи. Много е вероятно нищо да не се случи. Най-много да се опитат да си измият ръцете с някакви чиновници на средно ниво или със самия господин Терзийски“, коментира директорът на АКФ.

Той постави и въпроса за законосъобразността на авансовите плащания, достигащи практически 100% от стойността на възложените дейности.

Инж. Ишев: Прокуратурата трябва да проследи кой е изготвял и подписвал договорите

Председателят на Научно-техническия съюз по транспорта изрази надежда, че държавното обвинение ще възобнови част от предишните разследвания и ще разгледа констатираните нарушения в пътния сектор. „Аз определено се надявам, че прокуратурата ще възобнови някои от делата, които е водила, и от преписките и разследванията си, за да има все пак някаква справедливост. Дали ще се стигне до осъдителни присъди, това вече не мога да кажа. Но не е само този случай. Случаите са много“, заяви инж. Ишев.

Той обърна внимание и на констатациите в публикуван наскоро одитен доклад на Сметната палата, обхващащ период до май 2026 г. Като пример за съмнителни дейности в пътното строителство експертът посочи ремонт на път в Родопите. „Не може един път с дължина 48 км да се изпълни за 18 дни и да се платят 34 милиона лева“, категоричен беше той.

Според Ишев съществуват достатъчно материали, които прокуратурата може да използва за задълбочени разследвания, за да бъдат прекратени практиките, водещи до неефективно изразходване на обществени средства.

Експертът обаче предупреди, че евентуалното прекратяване на вече сключени договори, дори когато те не защитават обществения интерес, може да доведе до сериозни финансови последици за държавата. По думите му строителните компании биха могли да заведат дела срещу АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а крайната цена за данъкоплатците да се окаже двойно или тройно по-висока. „Кой състави този договор за инхаус, който е в ущърб на хората? Кой го подписва? Тези хора трябва прокуратурата стъпка по стъпка да тръгне и да разследва защо са ги подписали“, посочи Ишев.

Според него разследването не трябва да се ограничава единствено до ръководството на Пътната агенция, а да обхване и нивата, на които са вземани решенията в регионалното министерство.

Стигали ли са парите за магистрали до партийни каси?

Бойко Станкушев изрази убеждение, че част от средствата, предназначени за пътно строителство, са били използвани за финансиране на политически структури. Той определи случая като пример за схема за пълнене на партийни каси.

Според него въпреки изминалите години и предполагаемите опити за прикриване на финансовите следи все още е възможно да бъдат установени крайните получатели на парите. Директорът на АКФ описа предполагаем многостепенен механизъм за пренасочване на публични средства. По думите му пари са били теглени в брой от подставени лица, включително социално слаби граждани, след което са били транспортирани в чанти и сакове до различни населени места в Благоевградско. Впоследствие, твърди Станкушев, средствата са преминавали през различни банкови сметки, включително в чужбина, с цел да бъде прикрит произходът им.

Той припомни, че само в един от разследваните случаи става въпрос за 57 милиона, изтеглени при 73 операции в брой. Според Станкушев съсредоточаването на наказателната отговорност върху един човек крие риск той да бъде превърнат в своеобразен „бушон“, без да бъдат разкрити всички участници в предполагаемата схема.

Очакванията към новия Висш съдебен съвет

Директорът на АКФ свърза възможността за постигане на реални резултати от разследването и с работата на новия Висш съдебен съвет (ВСС).

Той изрази надежда, че при действителна промяна в начина на функциониране на съдебната система поне част от хората, отговорни за предполагаемите злоупотреби, биха могли да понесат наказателна отговорност. Станкушев призова да бъдат изслушани както прокурорите, работили по първоначалното разследване, така и магистратите, взели решения за последвалото му развитие. Според него трябва да се установи дали върху тях е оказвано влияние.

Той свърза проблемите в съдебната система и с мрежите за влияние около Петьо Петров - Еврото, и покойния Мартин Божанов - Нотариуса, които според него продължават да оказват въздействие върху работата на институциите. „Най-големият дефицит в България е дефицитът на справедливост. Няма справедливост. Това е един частен случай, за който говорим в момента“, обобщи Станкушев.

Инж. Ясен Ишев постави и въпроса за натрупаните задължения на Агенция „Пътна инфраструктура“ към компании за вече извършени строителни дейности. По думите му неизплатените средства възлизат на 1,5 млрд. евро, като строителните дружества вече са внесли около 300 млн. евро данък добавена стойност върху тази сума. Част от тях са прибегнали и до банково кредитиране, за да изпълнят възложените им дейности.

Ишев отправи конкретно предложение към министъра на регионалното развитие Иван Шишков - да бъде изготвен публичен списък на всички неплатени фактури, подредени хронологично според датата на издаването и постъпването им, както и график за погасяване на задълженията. Според експерта подобна стъпка би гарантирала прозрачност и равнопоставеност на строителните компании при разплащането на държавата с тях.

Проектанти и строителен надзор заплашват да спрат работа от 7 декември

В ефира на NOVA инж. Ишев представи и писмо на Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство, адресирано до ръководството на АПИ и регионалния министър. В него компаниите предупреждават, че ако исканията им останат без отговор, от 7 декември ще преустановят подписването на документи, свързани с изпълнението на инфраструктурни обекти. Това би засегнало както дейността на проектантите, така и осъществяването на строителен надзор.

Причината е липсата на индексация на договорите им въпреки значителното увеличение на разходите за труд през годините. Ишев посочи, че част от договорите са сключвани при минимална работна заплата, равняваща се на около 280 евро, докато днес тя е над 620 евро. Експертът предупреди, че проблемите с финансирането, разплащанията и договорните отношения допълнително застрашават завършването на ключови инфраструктурни проекти в страната. „Положението в нашите обекти по магистралите не е никак добро. Не се работи и се чудим после защо нямаме магистрали. Няма да имаме скоро магистрали завършени“, заключи инж. Ясен Ишев.

Целия разговор гледайте във видеото.