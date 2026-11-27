Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов призова УЕФА да предприеме категорични действия заради нападенията над български футболни фенове по време на мача между „Олимпик" (Марсилия) и „Левски" (София).

Пред журналисти в Бургас Кирязов каза, че е недопустимо поведението на френските фенове и настоя да бъдат предприети категорични действия, „защото това насилие по терените не е добре за никого", предаде кореспондентът на БТА в града Галя Тенева.

По повод призивите за оставка на ръководството на „Левски" заради непрекратяването на срещата министърът посочи, че според информацията, с която разполага от разговорите си с Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Българския футболен съюз, на футболния клуб не е била предоставена възможност да вземе такова решение.

„Не им е било предоставяно такова право да изкажат мнение и да прекратят футболната среща. Това е по моя информация от Българския футболен съюз", каза министърът. Той допълни, че не е запознат с всички обстоятелства на място, но според него, ако клубът е имал възможност да прекрати мача, би го направил.

Министърът заяви, че Министерството на младежта и спорта категорично осъжда насилието над български граждани и очаква извършителите да бъдат установени и наказани.

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