Опит за внасяне на наркотично вещество в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Любимец е осуетен от служители на центъра. Дрогата била укрита между филии хляб в пратка с храна, предназначена за 33-годишен гражданин на Алжир, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Случаят е от 26 ноември. При проверка на хранителните продукти служителите попаднали на кафява бучка с тегло 22,33 грама. На място е потърсено съдействие от полицията в Свиленград. Направеният полеви наркотест е отчел положителна реакция за канабис и MDMA (екстази) .

По случая е образувано досъдебно производство.

Домът в Любимец е част от дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи. В него се настаняват чужди граждани, спрямо които са предприети мерки за принудително извеждане от страната или експулсиране. През последните години в специализирания център бяха регистрирани и други инциденти. През август 2023 г. там избухнаха безредици между настанени чужденци, при които трима души получиха леки наранявания, а имущество на дирекция „Миграция“ беше повредено и унищожено.

През октомври 2024 г. съдът в Свиленград остави в ареста 41-годишен алжирски гражданин, обвинен в принуда и хулиганство. Според прокуратурата чрез заплахи и физическа сила той принуждавал граждани на Мароко и Сирия да му превеждат пари. Мъжът е обвинен и за отправени обиди към полицейски инспектор в дома.