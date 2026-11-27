В дните, когато България ще побелее с първия за сезона сняг, по Черноморието се очаква силно щормово вълнение. С мощния пренос на студен въздух от арктическите ширини, североизточните ветрове от неделя до към средата на предстоящата седмица ще са със скорост до над 100 километра в час. Ще има условия вълните да достигнат максимална височина до 7-8 метра.

Подобна обстановка вероятно ще наруши нормалния черноморски трафик. Възможно е да има щети по бреговата ивица - отнесени плажове и всякакви постройки или конструкции на близко до водата разстояние.



